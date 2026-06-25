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Italia-Francia, Macron accoglie Meloni al Museo Picasso di Antibes. E i turisti la salutano: “Giorgia, Giorgia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie Giorgia Meloni con una battuta, mentre le riserva baci, abbracci e le stringe la mano, sul piazzale antistante il Museo Picasso di Antibes. “Giorgia, da quanto non ci vediamo…”. L’incontro tra i due leader è in programma oggi sulla Costa Azzurra, in occasione del 36° vertice Italia-Francia. Ad attendere Meloni anche un piccolo gruppo di turisti – tra cui diversi italiani – che l’ha accolta con applausi e qualche coro “Giorgia, Giorgia”. Dopo la tappa al museo, il summit proseguirà presso Villa Eilenroc, a Cap d’Antibes. 

Alla visita – condotta dal curatore Jean-Louis Andral – sono presenti anche i ministri della Cultura dei due paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pégard, in rappresentanza delle rispettive delegazioni ministeriali al vertice intergovernativo. 

Al momento dei saluti, i due non hanno rinunciato alle battute: il riferimento ironico di Macron al lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro è in realtà un gioco sul ritmo serrato degli ultimi appuntamenti, visto che i due si sono già visti ieri a Berlino, per il vertice E5, e nella settimana precedente sia al G7 di Evian sia al Consiglio europeo di Bruxelles 

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