Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mencarelli vince l’oro nella spada ai Campionati Europei

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d’oro nella gara individuale di spada maschile degli Europei di scherma, in scena ad Antony, in Francia. Il piemontese, delle Fiamme Oro, ha sconfitto in finale l’israeliano Alon Sarid per 15-12.
In precedenza il 23enne azzurro, allenato dal padre e maestro Maurizio, aveva battuto in semifinale il danese Conrad Seibaek Kongstad per 15-14. Poco prima Mancarelli, al suo primo Europeo da Senior, ha piegato nei quarti di finale, sempre di misura, lo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja con una grande rimonta. Sotto per 13-9 nella parte conclusiva della terza e ultima frazione del match l’azzurro ha raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l’attacco del 14-13 che gli è valso il pass per le semifinali.
– Foto ufficio stampa Federscherma –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Imperia, morta l’88enne che aveva ricevuto bolletta dell’acqua da 15mila euro

27 Dicembre 2023

Scuola, stanziati 30 milioni per progetti didattici in difesa dell’ambiente

25 Febbraio 2026

Ucraina, Biden: “La posta in gioco va oltre, Putin minaccia l’intera Nato e va fermato”

29 Dicembre 2023

ADFER, alla Camera la celebrazione del decennale dalla fondazione

19 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno