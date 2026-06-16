Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, crescono i prezzi delle abitazioni nelle principali città del Paese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio, i prezzi delle abitazioni nelle città cinesi di prima fascia, ovvero Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, sono aumentati su base mensile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

I prezzi delle nuove abitazioni nelle quattro città di prima fascia sono saliti dello 0,2% su base mensile, con un ritmo di crescita aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nello specifico, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen hanno registrato un aumento dei prezzi delle nuove abitazioni rispettivamente dello 0,2%, dello 0,2% e dello 0,4%, mentre Pechino ha riportato un calo dello 0,2%.

I prezzi delle nuove abitazioni nelle città di seconda fascia sono diminuiti dello 0,1% su base mensile, un dato invariato rispetto al mese precedente, mentre quelli nelle città di terza fascia sono scesi dello 0,4%, con una flessione superiore di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile, secondo l’NBS.

Tra le 70 città monitorate di medie e grandi dimensioni, 16 hanno registrato aumenti su base mensile dei prezzi delle nuove abitazioni, due in più rispetto ad aprile, ha concluso l’NBS.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pupo confessa: “Non è un bel periodo, mamma non sta bene”

12 Maggio 2026

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 febbraio 2024

9 Febbraio 2024

Meloni a Cipro chiede all’Ue ‘risposte’ alla crisi energetica

24 Aprile 2026

Formula 1, furia Russell in Canada: “Vorrei la stessa fortuna di altri”

24 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno