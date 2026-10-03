Fs, Inchingolo: “Faremo parte della Fondazione Digithon”

(Adnkronos) – Digithon “è un’iniziativa straordinaria che noi sosteniamo sin dall’inizio, ma oltre che sostenere per l’interesse del sistema Paese in generale, vogliamo provare a essere anche un po’ egoisti e portarne un vantaggio alle Ferrovie dello Stato. E quindi per questo motivo posso annunciare che abbiamo accettato con grandissimo entusiasmo come Ferrovie dello Stato di far parte della Fondazione Digithon”. Lo ha annunciato Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale corporate Ferrovie dello Stato Italiane, intervenendo a Digithon 2026, l’undicesima edizione della più grande maratona digitale italiana in corso a Bisceglie in Puglia.

Ai giovani startupper presenti qui a Digithon “dico di dedicarsi prima alla preparazione. Quando si ha la giusta preparazione poi bisogna avere coraggio, molto coraggio. Molto spesso noi per cultura siamo vittime dell’autocensura, del pensiero che non ci siano interlocutori pronti ad aspettarci, che il mondo non necessariamente sia pronto a ricevere le nostre provocazioni o che non ci siano i giusti strumenti per sostenere o finanziare iniziative che apparentemente possono sembrare folli. La verità è che bisogna lanciare sempre il cuore oltre l’ostacolo, bisogna avere la capacità di lanciare sfide soprattutto con se stessi e bisogna poi, attraverso la preparazione, perseguire questi obiettivi. È soltanto così che si riescono a raggiungere obiettivi sperati”, ha detto

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