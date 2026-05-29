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Camion si ribalta nel reggiano, maiali in fuga sulla via Emilia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Un camion per il trasporto animali si ribalta sulla via Emilia nel reggiano e dieci maiali si ritrovano a girovagare sulla carreggiata. È accaduto a Calerno, frazione di Sant’Ilario d’Enza, all’altezza dell’incrocio con via XXV aprile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono stati attivati inoltre polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario della Asl per la messa in sicurezza degli animali. 

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