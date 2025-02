Frascati, il carnevale fa show: dalle giostre al gusto, emozioni mai viste

Il Carnevale di Frascati si infiamma e diventa un evento pazzesco che quest’anno è arrivato al picco massimo mai raggiunto. Una festa organizzata alla grandissima per la gioia di famiglie e bambini che trovano divertimento, attrazioni e sorprese ogni giorno. Un lavoro fatto davvero bene, con un’organizzazione che quest’anno ha raggiunto il top. La passeggiata del belvedere è un turbinio di colori, suoni e quel tocco di magia che fa tornare tutti un po’ bambini. Gli stand, ordinati e selezionati, spaziano dai giochi all’enogastronomia. Il tutto con un’attenzione particolare alle ricchezze del territorio. Ecco allora che a dominare la scena c’è il Re della porchetta: Lele che con un superstand regala poesie per il palato: uno street food di livello altissimo. Accanto a lui un altro must: Gigi che sforna arrosticini fatti alla vecchia maniera con un gusto inarrivabile. Poi l’area dolci con Fermate ‘n’attimo di Levi e Claudio: imbattibili le castagnole special. Fritti e pulled pork chiudono il cerchio del gusto. Poi il regno dei balocchi è territorio indiscusso di Massimo e Carmela che quest’anno hanno deciso di fare il cinema: il tiro a segno col tema dei set storici è un colpo di classe che attira selfie a ripetizione. Poi la giostrina, le paperelle, il tiro ai barattoli e quel tocco di lunapark che regala sorrisi a tutti. Una nota particolare se la prendono il Pulsar e i jumping: due attrazioni da urlo anche per i più grandi. Tanto spazio al gusto del territorio. Poi lo stand dei dolciumi con crepes e arachidi sempre caldi, una vera specialità che rende magico questo Carnevale frascatano organizzato con amore da Arte e Passione che ha messo in piedi questo piccolo capolavoro e ha saputo regalare alla sindaca Sbardella un evento davvero unico. Ecco il programma completo dei prossimi giorni Giovedì 27 febbraio Dalle ore 15:00 – Piazza San Pietro: Festa di Carnevale per i bambini, con laboratori a cura di Frascati Scienza e musica in piazza. Domenica 2 marzo Ore 15:00 – Piazza delle Scuole Pie: nuova sfilata del Corteo Mascherato con carri allegorici e gruppi in costume. A seguire, in Piazza San Pietro: concerto live del gruppo “I Raggi Gamma” con le più celebri sigle dei cartoni animati. Martedì 4 marzo Ore 15:00 – Piazza delle Scuole Pie: ultima sfilata del Carnevale con carri allegorici e maschere. Ore 19:00 – Piazza delle Scuole Pie: partenza del Corteo Funebre e cremazione del Pulcinella in Piazza Marconi. Chiusura dell’evento con spettacolo pirotecnico sulla scenografica Villa Aldobrandini.