Noi Moderati Anzio: “Che i contributi economici già destinati dalla Regione Lazio al Comune siano in parte utilizzati per risolvere subito i problemi del porto”

Una delegazione del Partito Noi moderati Anzio, nelle persone di Umberto Succi e Valentina Salsedo insieme al Consigliere regionale Nazzareno Neri, ha partecipato alla convocazione n°20 della VI Commissione “Problematiche in ordine di sicurezza nella navigazione del canale di entrata e uscita del Porto di Anzio in Regione Lazio, nella quale è stata affrontata l’annosa, e ad oggi irrisolta, problematica dell’insabbiamento del Porto di Anzio. L’esigenza imminente, infatti, è quella di “dragare” il porto, il cui fondale ad oggi pesca 1,80 mt quando i pescherecci (ce ne sono 19) pescano dai 3 mt ai 3,20mt. Presenti in Sala Latini del Consiglio Regionale il Sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio, il Tenente di vascello Capitano del Porto di Anzio Lorenzo Giovannone e le Cooperative di pescatori “Fanciulla d’ Anzio” e “La Concordia”. “Accogliamo e sosteniamo l’intervento del Consigliere Neri che ha dichiarato la necessità di interventi strutturali, definiti con un tavolo tecnico, che risolvano definitivamente la problematica senza ricorrere ad ulteriori somme urgenti. Con il persistere, ad oggi, dell’urgenza del dragaggio del porto, chiediamo che i contributi economici già destinati dalla Regione Lazio al Comune di Anzio, siano in parte utilizzati per risolvere nell’immediato la problematica che grava duramente sul tessuto economico e sociale interessando numerose famiglie, nonché sul settore turistico della città soprattutto in vista dell’apertura della stagione estiva”.