Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Belgio: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 18 luglio, il Mondiale riparte con le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Belgio – in diretta tv e streaming – con la gara che è in programma domenica 19. Si ricomincia dopo il successo di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l’altra Rossa di Lewis Hamilton. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti Kimi Antonelli che non ha conquistato punti nella gara di Silverstona. Ecco orario qualifiche e dove vederle in tv e streaming.

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gp del Belgio di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 27 giugno. Alle 12.30 è invece prevista la terza sessione di libere, mentre alle 16 le qualifiche.

Le qualifiche del Gp del Belgio saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213), ma anche su TV8 (in differita, alle 18:30). Appuntamento disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW Tv e TV8.it.

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