“Fiumicino in fiore” progetto pilota per una città più colorata

Fiumicino apre le porte alla Primavera avviando un progetto pilota, richiesto dall’Area Tutela Ambientale, di riqualificazione del verde stradale, in un’ottica di miglioramento del decoro, con particolare attenzione agli accessi alle Località del territorio di Fiumicino.

Il Progetto “Fiumicino in fiore”, si concretizzerà mediante l’allestimento di rotatorie e/o aiuole stradali che verranno arricchite con fioriture stagionali. Il servizio includerà la posa, la manutenzione periodica ed il ricambio delle fioriture, nonché l’innaffiamento degli stessi.

“C’è la volontà di vedere la città più colorata, iniziando dai punti di accesso delle diverse località del comune. Nella prima fase del progetto verranno coinvolte aree individuate a : Focene, Parco Leonardo, Fiumicino, Palidoro, Torrimpietra, Aranova, Passoscuro e Fregene. Successivamente l’obiettivo è quello di estendere le piantumazioni a tutto il territorio comunale – ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa durante la Commissione riunitasi per discutere del Progetto pilota “Fiumicino in fiore” e stabilirne le linee guida – Gli uffici si sono già attivati per la realizzazione dell’opera e stanno valutando l’iter più rapido per realizzare il tutto prima dell’estate. – a proseguito – Insieme ad un esperto agronomo saranno scelte e essenze arboree più adatte in questo periodo e che garantiscano una resa “verde”, anche dopo il termine della fioritura come, ad esempio, le essenze della macchia mediterranea, compatibili con la fascia climatica”.

