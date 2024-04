“Fiumicino – Finanziamento regionale da 6,3 milioni di euro per il nuovo ospedale di prossimità”

Approvata l’assegnazione di un finanziamento pari a 6.300.000,00 euro, con delibera di Giunta Regionale n.198 del 28/3/2024, destinato alla realizzazione dell‘Ospedale di prossimità, in Via Coni Zugna ad Isola Sacra.

“La città di Fiumicino accoglie con grande soddisfazione l’importante contributo annunciato dalla Regione Lazio in occasione del 32° Anniversario della Costituzione del nostro Comune. L’approvazione di un finanziamento significativo, destinato alla realizzazione dell’ospedale di comuntà in Via Coni Zugna, è il frutto di una proficua collaborazione con il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei numerosi incontri avvenuti con lui e la sua Giunta presso gli uffici della Regione. – ha dichiarato Sindaco Mario Baccini – Il Comune di Fiumicino ringrazia la Regione Lazio per il sostegno dimostrato e si impegna a collaborare attivamente per assicurare il successo e la piena realizzazione di questo progetto; un passo avanti per il benessere e lo sviluppo della nostra città ed un bel dono per tutti i nostri cittadini nel giorno del 32° Anniversario.” ha concluso il Sindaco, Mario Baccini.