Astrotarocchi 8 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 08 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete il momento e’ ottimo per cambiamenti spostamenti traslochi, ma anche nel caso si debba cambiare idea su qualcosa, in ogni caso andrebbe bene, c’e’ il superamento delle difficolta’ e la riuscita

Toro Anche per voi le difficolta’ restano alle spalle, ed e’ giunto il momento, dopo aver appreso quello che si doveva, di andare avanti , preparate nuovi progetti, nuove strade si apriranno per voi

Gemelli arrivano notizie riguardanti soldi, in positivo, e’ possibile che sia un rimborso, qualcosa che avete fatto e si deve riscuotere, in ogni caso comunque le notizie sono buone, la giornata anche

Cancro arriva un momento molto positivo per voi, verrete corteggiate, gratificate e un vero e proprio trionfo nei settori economici e lavorativi. Un momento d’oro da sfruttare bene

Leone ci sono momenti fluttuanti a livello economico, questo non deve o dovrebbe incidere sulla vita sentimentale che invece ha da rivedere alcune cose, morale amore e soldi pur non essendo uno legato all’altro, vanno rimessi a posto, la giornata e’di alti e bassi

Vergine un po’ di malumore in questi giorni ci sara’, non sapete bene perche’ ma qualunque cosa sara’ motivo di fastidio, cercate di non cedere all’idea di prendervela con chiunque, i chiunque vari, non c’entrano nulla, dovete guardare dentro voi e capire cos’e’ che lo provoca, la giornata e’ cosi cosi

Bilancia i fastidi in questi giorni non mancano, ma sapete anche come affrontarli, cercate di sviare i pensieri fissi, con attivita’ che vi piace fare, ingannare la mente non e’ poi cosi complicato

Scorpione arrivano notizie e ci sono scelte da fare, anche qui si chiude qualcosa che e’ stato faticoso e tortuoso risolvere, ora potete anche voi cominciare qualcosa di nuovo che e’ stato messo a punto gia’ da tempo, e andra’ molto bene, fatelo partire ora

Sagittario arrivano notizie rivelatorie , arrivano cambiamenti e dovrete avere fiducia, l’Universo sta lavorando per portare cose migliori e piu’ consone al vostro essere, la giornata e’ tranquilla

Capricorno avete la mente libera, per quanto e’ possibile al di la’ delle situazioni quotidiane che dovete affrontare, e’ un momento veramente buono per idee che possono essere messe in campo in questo periodo, seguite l’intuizione

Acquario ci sono contatti o con qualcuno della famiglia, figli genitori ecc, o con qualcuno del passato, dove si risolvera’, nonostante la pesantezza e la fatica, qualunque situazione e’ attualmente in sospeso, la giornata e’ un po’ movimentata

Pesci dovrete sempre ascoltare il consiglio degli anziani, in loro c’e’ la saggezza di chi ha vissuto e ci piaccia o no, vedono meglio di noi e piu’ lontano. Accettate il loro parere senza tanti dubbi o troppe domande



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹