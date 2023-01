Fiumicino: Acea Ato 2, mercoledì sospensione flusso idrico, tutte le zone interessate

Fisio fit

Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del sistema idrico a servizio del Comune di Fiumicino, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico di una condotta adduttrice. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 23:59 di mercoledì 18 gennaio si avrà mancanza d’acqua e/o forti abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Fregene, Focene e Maccarese. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 9 alle ore 23:59 di mercoledì 18 gennaio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: via di Castellammare 200, via Dentali, angolo viale di Focene, via di Porto Azzurro 22, via della Pineta di Fregene 76.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale

erogazione dell’acqua.

