fiamme a Castel Fusano, brucia campeggio

Un grosso incendio è divampato, oggi pomeriggio poco prima delle 17 in via di Castel Fusano ad Ostia. Le fiamme avrebbero interessato il camping Roma Capitol. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e gli agenti della questura. Il denso fumo nero è visibile già dai primi chilometri dalla via del Mare.

L’incendio sarebbe nato proprio all’interno del campeggio e si sarebbe alimentato da legname ed altro materiale per poi propagarsi attraverso le sterpaglie. Non ci sarebbero feriti anche perché la struttura non sarebbe funzionante. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma capitale che stanno verificando le condizioni di percorribilità di via dei Pescatori. nell’eventualità si procederà alla chiusura della strada.

