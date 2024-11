Anzio: cittadini segnalano dispetti al parcheggio dell’Ospedale di Anzio

Alcuni cittadini di Anzio ed il personale dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, hanno segnalato e lamentato episodi di vandalismo e dispetti a danno delle macchine parcheggiate.

Essendo incustodito il parcheggio interno dell’ospedale, chiunque può agire indisturbato rigando le auto. Non esiste rispetto neanche in luoghi in cui ci si reca per problematiche di salute. Purtroppo non essendo presenti telecamere e/o personale di sicurezza che controlla, gli episodi sono in aumento.

Si auspica un intervento di controllo all’interno del parcheggio a favore di cittadini, personale lavorativo e malcapitati.