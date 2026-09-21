Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul Premio Legato a Obiettivi 2025/2026

TORINO (ITALPRESS) – La Direzione Aziendale Ferrero ha incontrato le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e il Coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale. Nel corso dell’incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente Accordo Integrativo Aziendale, si è determinata la cifra del Premio Legato a Obiettivi (PLO) per l’esercizio 2025/2026.

“L’importo target raggiungibile, per il periodo di riferimento, è di 2.730 euro lordi ed è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l’azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento/area – comunica Ferrero in una nota -. I risultati conseguiti confermano un livello di performance particolarmente significativo: le percentuali medie di raggiungimento degli obiettivi risultano superiori al 90% rispetto ai valori target previsti dal sistema premiante.

I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi e precisamente: Alba 2.545,86 euro lordi; Area Commerciale 2.552,23 euro lordi; Balvano 2.540,18 euro lordi; Pozzuolo 2.426,02 euro lordi; Sant’Angelo 2.555,47 euro lordi; Staff 2.536,39 euro lordi Le somme saranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2026, come stabilito dall’Accordo Integrativo Aziendale.

Inoltre, si legge ancora, sarà possibile convertire una parte del Premio Legato agli Obiettivi in servizi alle persone (flexible benefit) tramite l’apposita piattaforma “Ferrero Care”. Tale piattaforma, costantemente aggiornata e ampliata, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. “Le Persone potranno scegliere di convertire quote del premio pari a Euro 300, 500, 750, 1.000, 1.250 o 1.500. Il valore convertito non è soggetto a tassazione nè a contribuzione e sarà ulteriormente incrementato dall’Azienda con un importo aggiuntivo pari al 20% della quota destinata al welfare, amplificando così il beneficio complessivo riconosciuto alle Persone – conclude la nota -. L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali esprimono congiuntamente piena soddisfazione per i risultati conseguiti, ponendo al centro l’attenzione e la tutela delle Persone, l’importanza dei legami sociali e riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali”.

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).