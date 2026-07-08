Airbnb: turismo lento tra colline Ciociaria, a Vicalvi casa di Monica racconta storia e tradizioni

(Adnkronos) – A Vicalvi, piccolo borgo della Valle di Comino, l’ospitalità nasce dalla memoria di una casa di famiglia e dal desiderio di raccontare un territorio autentico, fatto di storia, natura e tradizioni. Tra le colline della Ciociaria, ai piedi dell’antico castello di Vicalvi, si trova la casa di Monica, una struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento per viaggiatori italiani e internazionali alla ricerca di un’esperienza lontana dai circuiti più affollati. La casa di Monica è stata la prima struttura Airbnb del borgo. Un percorso iniziato 12 anni fa, quando Monica ha scelto di aprire le porte della propria abitazione trasformando un luogo legato alla storia familiare in uno spazio di accoglienza. “Dell’ospitalità mi piace, prima di tutto, far conoscere la mia terra – racconta Monica D’Ambrosio, host Airbnb Il Falconiere -. Era del tutto sconosciuta fino a qualche anno fa e, siccome è un bel luogo, un bel territorio come la Valle di Comino, sono orgogliosa che gli ospiti la scoprano”. (VIDEO)

La casa non è semplicemente un alloggio, ma un pezzo della storia di Vicalvi. Appartiene, infatti, alla famiglia del marito di Monica da circa 300 anni ed è stata restaurata con l’obiettivo di preservare la sua identità, mantenendo vivi gli elementi originali e il rapporto con il paesaggio circostante. Per Monica l’accoglienza ha anche un valore più ampio, che coinvolge tutto il territorio. “I benefici dell’ospitare si ripercuotono sulla comunità – sottolinea -, perché l’host è un mediatore: significa fare rete e, quindi, menzionare le cantine da visitare, i luoghi, le bellezze naturalistiche. In questo modo si crea una microeconomia che arricchisce sicuramente il luogo in cui si trova la struttura. Nessuno si sarebbe accorto di questo luogo se non ci fosse stata questa finestra sul mondo che è Airbnb”. Il legame con il passato è visibile in ogni dettaglio: la struttura si trova proprio ai piedi del castello, una fortificazione risalente all’anno Mille, e nel giardino conserva ancora tracce delle antiche mura che attraversano la proprietà.

Un patrimonio storico e paesaggistico che diventa parte integrante dell’esperienza degli ospiti. “I miei ospiti gradiscono l’autenticità del luogo – racconta ancora Monica -, l’accoglienza delle persone e poi in questi posti, che sono fuori dal turismo di massa, ci sono monumenti storici, abbazie e oasi naturalistiche di alto valore”. Vicalvi è un borgo medievale della Valle di Comino, un territorio dove la natura si intreccia con tradizioni secolari, come quella della transumanza, riconosciuta patrimonio culturale immateriale Unesco nel 2019.

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