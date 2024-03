Federica De Cola: “La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema”

(Adnkronos) – "La freddezza e la decisione". L'attrice Federica De Cola che, nel film di Marco Bellocchio 'Esterno Notte', interpretava Barbara Balzerani, l'ex brigatista rossa morta oggi a 75 anni, non ha dubbi sui tratti principali della dirigente della colonna romana delle Br, che partecipò al sequestro Moro. "Se dovessi descrivere gli aspetti del personaggio che interpretavo – dice l'attrice all'Adnkronos – sicuramente sono questi due, perché per andare avanti in quello che stavano facendo le Br erano requisiti fondamentali". De Cola, classe '84, ricordando la preparazione a quel set dice: "per affrontare quella parte mi sono preparata leggendo tutto quello che potevo trovare su quel periodo, sul sequestro Moro e su di lei, non avendo vissuto quell'epoca. E' sempre un arricchimento informarsi, conoscere e calarsi in personaggi che, nel bene o nel male, hanno fatto la storia del nostro Paese". "Balzerani – prosegue – è stata una di quelle forse che ha creduto fino in fondo in quello che stava facendo, non si è mai pentita e per questo ha fatto tanti anni di carcere". E sul film di Bellocchio: "E' stata un'esperienza artisticamente importante perché lavorare con un grande maestro del cinema, e poi per quello che abbiamo raccontato. Credo che lui lo abbia fatto con grande coraggio, volendo fare un racconto senza tantissimi filtri ma comunque mantenendo una scelta artistica nello stesso tempo importante", aggiunge De Cola, che ha appena finito di girare un'opera prima per il cinema, dal titolo 'Indelebili', girato in Sicilia per la regia di Simone Valentini. Infine sulla morte dell'ex brigatista: "Quando muore un personaggio che ho interpretato, studiato ed esplorato fa sempre un certo effetto. E oggi, quando ho appreso la notizia – confessa – sono tornata indietro al periodo in cui giravamo il film e, in questo caso, ho inevitabilmente fatto un tuffo nella storia". (di Federica Iannetti) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)