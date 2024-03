Astrotarocchi 5 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 05 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono progressi che state facendo in maniera lenta e costante, all’improvviso decidete di dare una svolta alle vostre attivita’ potete contate sull’appoggio di amici, la giornata e’ tranquilla

Toro nonostante le delusioni e l’amarezza che avete provato, avete molta fiducia in voi stesse, e nel mentre arrivano ottime notizie per voi, in confidenza si chiarira’ qualcosa e finalmente anche per voi c’e’ il sereno in arrivo

Gemelli ci sono piu’ decisioni che andranno prese, all’improvviso avrete le idee chiare e saprete esattamente cosa fare, a volte l’illuminazione arriva cosi, ed e’ bene che seguiate l’intuizione che in questo momento e’ molto attiva, la giornata scorre tranquilla

Cancro la costanza che avete avuto nei tempi passati ora viene ripagata, si sbloccano anche questioni lavorative finora ferme e la fortuna torna ad affacciarsi, e’ un buon momento per voi e per il vostro lavoro, approfittatene

Leone arrivano notizie buone riguardo il lavoro e questioni interne, forse c’e’ stato un momento non proprio brillante ma si e’ superato e ora non resta che riprendere il normale corso, la giornata e’ serena

Vergine giornata con qualche ritardo e ostacoli da superare, ma sono nuvole passeggere che infastidiscono ma che si superano, quindi giornata un po’ d’alti e bassi ma alla fine si risolve

Bilancia si stanno muovendo ottime energie verso di voi, e questo indica che arriva un po’ tutto quello che fin’ora non e’ arrivato a voi, chi l’amore, chi il lavoro, chi la situazione economica, insomma ce n’e’ per tutti, la giornata direi che e’ positiva

Scorpione un momento di grande stanchezza fisica e di grande voglia di non fare niente, cercate di non assecondare quest’ onda e’ solo un momento che a breve passa. La giornata e’ comunque tranquilla

Sagittario per voi un bel sole ha ripreso a brillare, c’e’ voglia di fare di creare e di agire, purche’ lo facciate con calma, senza correre come treni, ma facendo le giuste scelte, sicuramente a breve avrete i vostri riscontri, non abbiate fretta

Capricorno la fortuna comincia a girare verso di voi, e iniziano ad arrivare proposte, lavoro, contratti, insomma tutto quello che sperate possa arrivare concretamente a risollevarvi, ora potete iniziare a stare piu’ sereni, la giornata e’ tranquilla

Acquario ci sono dei rallentamenti ma non stravolgeranno la normale routine quotidiana, solo dovrete correre un po’ di piu’, ma ce la farete, e arrivano buone notizie dalle amicizie, forse un invito da qualche parte, la serata e’ divertente

Pesci la giornata scorre tranquilla, ci sono buone notizie riguardo qualche fermo che c’e’ stato su questioni economiche, sono in risalita, qualche mese e tutto si rimette in sesto, ancora un po’ di pazienza e’ il piu’ e’ fatto



Buona giornata