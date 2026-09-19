Federfarma Lombardia: “Sempre più protagoniste della salute territoriale”

(Adnkronos) – L’evoluzione dei bisogni di salute della popolazione, il rafforzamento della prevenzione, la prossimità dei servizi e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: sono i temi al centro dell’evento ‘Farmacia e salute. Prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità’, patrocinato da RegioneLombardia, dal Consiglio regionale e dal Comune di Milano, e realizzato da Federfarma Lombardia e The European House-Ambrosetti, che si è svolto oggi nel capoluogo lombardo.

L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e della domanda di assistenza territoriale stanno ridefinendo il ruolo della farmacia, sempre più punto di accesso ai servizi sanitari e presidio di prossimità orientato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’accompagnamento dei cittadini lungo i percorsi di cura. In questo scenario – ricorda una nota – la Lombardia può contare su una rete composta da 3.042 farmacie, di cui 2.107 urbane e 935 rurali, oltre 14mila professionisti e circa 800mila cittadini che ogni giorno entrano in farmacia, che si conferma infrastruttura capillare al servizio della salute delle comunità. La crescente integrazione della farmacia nel sistema sociosanitario trova conferma anche nell’ampliamento delle attività erogate sul territorio. Al 14 settembre 2026, informa Federfarma Lombardia, sono state effettuate più di 2 milioni di operazioni di scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e 2,8 milioni di prenotazioni Cup, distribuiti oltre 4 milioni di kit per lo screening del tumore del colon-retto e raccolti più di 3,9 milioni di campioni, mentre 2.982 farmacie partecipano oggi al programma regionale di screening. Numeri che testimoniano come la farmacia dei servizi sia ormai diventata una componente strutturale e consolidata del Servizio sociosanitario regionale.

“La farmacia dei servizi, avviata ormai oltre 15 anni fa, continua a evolversi, consolidando il ruolo della farmacia come punto di riferimento per i cittadini e per le loro molteplici esigenze di salute. Se questo rappresenta ormai una realtà consolidata a livello nazionale, lo è ancora di più in ambito regionale – ha affermato Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia – Sono particolarmente orgogliosa del percorso compiuto insieme a Regione Lombardia e del grande lavoro di squadra che ci ha accompagnato in questi anni, consentendoci di raggiungere risultati significativi e traguardi di grande valore per i cittadini. Nei nostri presidi è infatti possibile effettuare prestazioni di telemedicina, avere accesso a un’ampia offerta vaccinale, partecipare ad attività di prevenzione ma anche cambiare il proprio medico in modo semplice e immediato. Non dimentichiamo che la dispensazione dei farmaci, in particolare quelli innovativi, è ciò che caratterizza e caratterizzerà per sempre il nostro lavoro. Le sfide e le opportunità per il futuro non mancano. Penso, ad esempio, alle attività di aderenza terapeutica e di riconciliazione farmacologica, che rappresentano un’ulteriore modalità per essere vicini alle persone e offrire un supporto concreto, soprattutto ai cittadini più fragili. E in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, rafforzando il contributo della farmacia alla tutela della salute e alla presa in carico dei bisogni della comunità”.

Tra gli ambiti che meglio rappresentano l’evoluzione della farmacia dei servizi vi è la prevenzione vaccinale, che negli ultimi anni ha ampliato in modo significativo il contributo delle farmacie alle strategie di sanità pubblica e alla tutela della salute dei cittadini. In Lombardia – prosegue la nota – sono oggi circa 1.360 le farmacie vaccinatrici. Dall’avvio del servizio sono state effettuate oltre 1,6 milioni di vaccinazioni anti-Covid, alle quali si aggiungono, nell’ultima campagna vaccinale, quasi mezzo milione di antinfluenzali e più di 28mila antipneumococciche agli over 65. È stata inoltre confermata la partenza, entro la fine di settembre, dell’anti-Hpv e l’avvio, entro fine 2026, di quella contro l’Herpes Zoster. L’evoluzione della farmacia dei servizi prosegue inoltre attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei percorsi assistenziali. Nel primo semestre del 2026 circa 2mila farmacie hanno erogato più di 91mila prestazioni di telemedicina. A queste si affiancheranno ulteriori sviluppi, tra cui il progetto dedicato al diabete in automonitoraggio, la progressiva introduzione della televisita in farmacia e il completamento della digitalizzazione dei processi prescrittivi attraverso il Fascicolo sanitario elettronico.

“L’evoluzione demografica ed epidemiologica impone oggi una riflessione sul modo in cui vengono organizzati i servizi sanitari – ha sottolineato Daniela Bianco, partner di The European House – Ambrosetti e responsabile Area Health & Life Sciences di Teha Group – In una società sempre più anziana e caratterizzata dalla crescita delle patologie croniche, la sostenibilità del sistema non dipenderà soltanto dalle risorse disponibili, ma dalla capacità di generare più salute attraverso modelli di assistenza capaci di intercettare precocemente i bisogni delle persone. In questo scenario, la farmacia dei servizi rappresenta un esempio concreto di innovazione organizzativa orientata al valore”.

“Invecchiamento, cronicità e nuove dinamiche sociali impongono maggiore attenzione alla prevenzione, un accesso più semplice ai servizi e risposte sempre più vicine alle persone. In una parola: prossimità – ha evidenziato Andrea Mandelli, presidente Fofi (Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani) – Regione Lombardia ha investito con convinzione su questo modello, valorizzando i farmacisti come parte integrante della rete territoriale. Vaccinazioni, telemedicina e supporto nella gestione delle cronicità hanno progressivamente ampliato il contributo della professione alla tutela della salute, alla continuità dell’assistenza e all’efficienza del Servizio sanitario regionale. I risultati raggiunti confermano il valore di questa scelta: rafforzare il territorio e mettere in rete competenze e professionalità significa rispondere meglio ai bisogni di salute di oggi e costruire un sistema sanitario più sostenibile per il futuro”.

La sostenibilità richiede anche un’attenzione crescente all’appropriatezza delle cure e all’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. In un contesto caratterizzato dalla crescita delle cronicità – il 40% dei cittadini lombardi è affetto da almeno una malattia cronica e il 20% da almeno 2 – prevenzione, aderenza terapeutica e presa in carico territoriale rappresentano leve fondamentali per generare valore per i cittadini e per il sistema nel suo complesso, rimarcano i promotori dell’evento milanese. “La sostenibilità del sistema sanitario non può essere letta esclusivamente in termini di contenimento della spesa – ha osservato Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia del Consiglio regionale della Lombardia e componente del Cda di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) – La vera sfida è garantire ai cittadini l’accesso alle cure e all’innovazione, promuovendo al tempo stesso appropriatezza prescrittiva, aderenza terapeutica e percorsi di presa in carico sempre più efficaci. In questo contesto, la rete delle farmacie territoriali rappresenta una risorsa strategica: intercettare precocemente i bisogni di salute, accompagnare i pazienti cronici e favorire una maggiore continuità delle cure significa non solo migliorare gli esiti di salute, ma anche utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili”.

“Per trasformare la spesa sanitaria in un investimento in salute, il percorso passa attraverso la standardizzazione e la validazione dei processi e, di conseguenza, la misurazione degli esiti di salute – ha concluso Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni – In questo percorso, la farmacia dei servizi rappresenta un presidio fondamentale non solo nell’erogazione delle prestazioni, ma anche nello sviluppo di servizi cognitivi, nel monitoraggio e nel miglioramento dell’aderenza alla terapia. La farmacia, inserita all’interno di percorsi assistenziali, svolge un ruolo centrale nella presa in carico del paziente e nella misurazione del valore prodotto”.

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