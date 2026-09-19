Trump e la guerra ibrida di Putin: “Russia attacca gli alleati dell’Ucraina da cinque anni”

(Adnkronos) – Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la Russia sta “attaccando gli alleati ucraini da circa cinque anni”, nell’ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un’escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. “Penso che tutti siano d’accordo”, ha aggiunto, rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca.

Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia. A inizio settembre aveva minimizzato il rischio di un attacco russo alla Nato, dopo che la Germania aveva accusato Mosca per un tentato attacco di droni all’aeroporto di Lipsia. “Gli parlo. Lo conosco molto bene”, aveva detto riguardo al presidente russo Vladimir Putin, che secondo lui “non sta cercando di attaccare il territorio della Nato”.

Intanto, da inizio anno ad agosto 2026, si sono verificati 340 incidenti di sicurezza che hanno coinvolto droni presso o vicino ai siti militari britannici. Il dato proviene da una richiesta di accesso agli atti (Freedom of Information request) presentata dall’Independent al governo britannico, e segna un netto aumento rispetto ai 250 casi di questo tipo verificatisi nel 2025, già quasi il doppio dei 126 del 2024. Sullo sfondo, i commenti del Cremlino secondo cui le strutture militari britanniche in Ucraina sarebbero considerate “obiettivi legittimi” se utilizzate per supportare attacchi a lungo raggio contro la Russia.

In un commento, il ministero della Difesa britannico non ha specificato chi fosse dietro le minacce, ma gli incidenti si sono verificati in un anno di crescenti problemi con Russia e Iran. “La sicurezza nazionale è il primo dovere del governo”, ha detto un portavoce del ministero della Difesa, sottolineando che il pubblico “dovrebbe essere rassicurato sul fatto che il Regno Unito e i suoi alleati rimangono vigili contro potenziali minacce e gli avversari non dovrebbero avere dubbi sulla risolutezza di questo governo nel resistere all’aggressione contro il Regno Unito e i nostri alleati”. La Russia “ci sta costantemente sondando e mettendo alla prova”, ha aggiunto, evidenziando che il governo non crede che il presidente russo Vladimir Putin stia cercando un “confronto diretto” con la Nato.

L’ex ministro della Difesa conservatore e veterano dell’esercito Tobias Ellwood ha dichiarato che le minacce di droni nel Regno Unito dimostrano che l’esercito britannico è visto “come un obiettivo”. “Non stiamo facendo nulla per proteggere la nostra infrastruttura nazionale critica, così come le basi militari, ed è un modo così facile per creare disagi”, ha detto all’Independent, sottolineando che al momento questi sono solo droni “fuorilegge” e passivi, ma non ci vuole molto a renderli letali. “Tutto questo indica il fatto che non stiamo prendendo affatto sul serio l’aumento dei livelli di minaccia che i nostri cugini europei stanno affrontando”, ha aggiunto Ellwood.

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