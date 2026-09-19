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Biroccio (Gsk): “Innovazione leva di crescita per il Paese”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “L’innovazione è una leva fondamentale di crescita per il sistema Paese. Impatta positivamente a beneficio del cittadino, che può usufruire di un’innovazione mirata e, in alcuni casi, a risolvere problemi fino a quel momento irrisolvibili. Ne migliora la qualità della vita in salute, incrementando anche la produttività”. Un quadro che “contribuisce alla crescita del Pil del Paese, migliorando l’intero ecosistema”. Così Antonino Biroccio, presidente e amministratore delegato Gsk Italia, intervenendo oggi a Milano all’incontro ‘Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità’, organizzato da The European House Ambrosetti – Teha e Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva. 

“Dobbiamo considerare che l’ecosistema in cui viviamo è il primo a livello europeo in termini di anzianità, il secondo a livello mondiale. Stiamo invecchiando e dobbiamo invecchiare in salute – spiega Biroccio – Pertanto le farmacie ricoprono un ruolo importantissimo perché affiancano il paziente nella distribuzione di farmaci e giocano un ruolo anche nella prevenzione, proteggendo i cittadini più anziani da eventuali patologie che potrebbero insorgere”. 

Biroccio sottolinea poi come l’innovazione derivi da investimenti in ricerca. “La ricerca mette in moto una filiera di persone con alta capacità e, successivamente, genera valore per il paziente che ne beneficia, ma anche per tutta la filiera. Ovviamente ne beneficia anche il sistema sanitario nazionale, perché il paziente in salute accede meno” ai servizi del “Ssn ed è più produttivo”. 

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