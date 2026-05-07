Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Maltempo in Italia, ‘tornano’ le supercelle: cosa sono e quando si verificano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna il maltempo in Italia. Ieri, mercoledì 6 maggio, l’ingresso di una “goccia fredda” (area di bassa pressione) dalla Francia ha innescato una forte instabilità atmosferica nella penisola. Cos’è successo? L’incontro tra l’aria fredda in quota e il calore al suolo ha generato supercelle temporalesche tra Lombardia (tra Varesotto e Brianza), Piemonte e Toscana (soprattutto nell’area settentrionale). Ma cosa sono le supercelle? Ecco cosa sapere.
 

Si tratta di immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone che imprime una rotazione all’intero corpo nuvoloso, spiegano gli esperti di ilmeteo.it. Un nucleo temporalesco che si autorigenera quando carica umidità dal mare (caldo). 

Tali fenomeni si verificano soprattutto in estate. Con il caldo soffocante aumentano anche l’umidità e il calore che nei bassi strati dell’atmosfera possono favorire lo sviluppo di massicce celle temporalesche capaci di provocare eventi estremi. 

In questo contesto, cresce la possibilità di grandinate e non è raro che le dimensioni aumentino fino a tre centimetri di diametro. L’impatto al suolo è violento e sul fenomeno possono influire anche le violente raffiche di vento discendente che arrivano anche a 100 km orari. Si tratta dei downburst: si tratta di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, protesta in Comune degli operatori ecologici (FOTO-VIDEO)

13 Aprile 2018

Pomezia, Notte Bianca domani 8 settembre dalle ore 19.00

7 Settembre 2018

Mobile e design Made in Italy, Intesa Sanpaolo per l’eccellenza del settore

23 Aprile 2026

Sanremo 2024, prima serata tra show e omaggi. Bertè in testa a top 5 stampa

7 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno