False vaccinazioni Covid, chiesto il rinvio a giudizio per Madame, Camila Giorgi e altri 19

(Adnkronos) – La procura di Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio della cantante Madame (Francesca Calearo all’anagrafe), della tennista professionista Camila Giorgi e delle altre 19 persone iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni Covid 19 per ottenere i green pass. A riportare la notizia è il 'Corriere Veneto'. Secondo quanto riporta il quotidiano, a vario titolo sono accusati dei reati di falso ideologico (è il caso di Madame e Giorgi), corruzione e peculato. Ora il giudice per le indagini preliminari deciderà di accogliere o meno la proposta del sostituto procuratore Gianni Pipeschi. L’intera vicenda, ricorda il quotidiano locale, è nata da una segnalazione dell’Usl 8, che aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in due studi medici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)