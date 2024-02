Milano, 15enne accoltellato in una scuola di Pieve Emanuele: ricoverato in codice rosso

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato oggi all'interno di una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 14.20 al centro di formazione professionale di Afol Metropolitana di via Giglia. Lo fa sapere il 118, che ha trasportato la vittima in codice rosso con una ferita da taglio a una gamba all'ospedale Humanitas di Rozzano. Un 17enne ritenuto responsabile dell'aggressione è stato intanto identificato e rintracciato a Rozzano dai carabinieri. Il presunto aggressore, un giovane italiano di Rozzano, sarebbe scappato subito dopo l'accoltellamento, ma è stato identificato e rintracciato poco dopo nel comune di residenza. Lo fanno sapere in una nota i carabinieri, mentre sono ancora in corso gli accertamenti sul movente dell'aggressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)