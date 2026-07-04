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F1, Gp Bran Bretagna: la gara sprint – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il sabato del Gp di Gran Bretagna a Silverstone parte con la prova sui 100 km, la gara sprint. Oggi, sabato 4 luglio, la Ferrari di Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti. In prima fila con lui Kimi Antonelli al volante della Mercedes, in seconda fila Max Verstappen la Red Bull e Charles Leclerc con la secoda Rossa di Maranello. A seguire Russell con l’altra ‘freccia d’argento’ e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.  

 

Alle 17 si torna in pista con le qualifiche ufficiali.  

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