F1, Andrea Stella è il nuovo team Principal della McLaren

McLaren Racing annuncia che Andrea Stella passerà da Executive Director, Racing a F1 Team Principal con effetto immediato. Andreas Seidl lascerà il team per poi passare ad un’altra sfida. Andrea Stella ha una vasta esperienza in F1 e ha dimostrato di avere successo sia in pista che fuori. È un membro chiave del team McLaren F1 dal 2015, lavorando come Head of Race Operations, Performance Director e dal 2019 come Executive Director, Racing. Ha iniziato la sua carriera con 15 anni in Ferrari, tra cui come Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015). Ha una laurea in Ingegneria Aerospaziale, e successivamente ha completato un dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica.

Andrea Stella, nuovo Team Principal di F1, McLaren Racing, ha dichiarato: “Mi sento privilegiato ad assumere il ruolo di Team Principal come fase successiva dell’appartenenza al team McLaren F1. Sono grato a Zak e agli azionisti per la loro fiducia in me e a tutti i miei colleghi e coloro che mi hanno supportato durante la mia carriera in F1. Siamo realistici riguardo alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma sono entusiasta e incoraggiato di essere in questo viaggio insieme a una squadra piena di talento, esperienza, spirito di corsa e dedizione. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con ciascuno di loro, Lando e Oscar, per raggiungere insieme un grande successo e goderci il viaggio”.

