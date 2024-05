EUROPEE: PACCIOTTI(PD), APERTURA CAMPAGNA GRANDE EVENTO PER PACE E COOPERAZIONE

“È iniziata questa grande sfida europee e, con profonda emozione, che ringrazio tutti per il sostegno e la grande partecipazione all’apertura della mia campagna di ieri sera.

Siamo partiti per un cammino che ci vede uniti nell’affrontare questa tornata elettorale fondamentale che ci attende, con l’obiettivo di far prevalere i temi strategici che mi hanno sempre caratterizzato.

Voglio ringraziare di cuore tutte e tutti i presenti, che hanno reso questo momento speciale. Un ringraziamento particolare va a Andrea Orlando, Arturo Scotto, Livia Turco, Parisa Nazari, Roberto Morassut, Goffredo Bettini ed Enzo Foschi per il loro sostegno e la loro partecipazione.

Siamo pronti a lavorare duramente, uniti e determinati, per portare avanti la nostra visione e i nostri valori, insieme per l’Europa.”

Così in una nota Marco Pacciotti, membro della direzione nazionale PD e eurocandidato per la circoscrizione Italia Centrale