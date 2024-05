Marino: venerdì 10 maggio il convegno “Comuni in rete”

Venerdì 10 maggio p.v. a partire dalle ore 9,30 si terrà presso l’Aula consiliare di Palazzo Colonna il convegno “Comuni in rete”. L’iniziativa fa tappa a Marino, il Procuratore Capo di Velletri, Giancarlo Amato, con il suo team operativo incontrerà il Sindaco Stefano Cecchi, insieme alle altre autorità locali e militari, per proseguire il tour che promuove la rete antiviolenza e di genere che ha coinvolto gran parte dei Comuni dei Castelli Romani. Durante l’evento inoltre Marino sarà la sede di un’importante sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Procura di Velletri e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio per favorire la rete nel sistema integrato di ascolto e protezione delle vittime di violenza e in condizioni di particolare vulnerabilità. Tra il pubblico presente in sala la partecipazione dei ragazzi degli istituti scolastici del territorio che avranno l’opportunità di interagire con i relatori e approfondire il tema.

Queste le parole del Primo Cittadino: “Il tema della violenza è stato da subito una priorità di questa Amministrazione e abbiamo promosso sul territorio numerose iniziative per sensibilizzare la comunità ma soprattutto per tendere una mano a chi si trova a vivere in prima persona momenti di pericolo legati alla violenza di qualunque genere. In questo è fondamentale anche il contributo delle Forze dell’ordine che quotidianamente svolgono un importante lavoro per contrastare questi fenomeni e un aiuto fondamentale arriva proprio dalla Procura di Velletri con il Procuratore Capo Giancarlo Amato che più volte è stato presente sul territorio partecipando alle nostre iniziative. Comuni in rete nasce con l’obiettivo di creare una svolta, una discontinuità con quello a cui oggi assistiamo, per questo dobbiamo attuare nuove prospettive e soluzioni pratiche per fermare la violenza”.