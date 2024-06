Guidonia Montecelio, affidato il servizio di disinfestazione e contrasto alla zanzara

Con una Determinazione dirigenziale, pubblicata in data odierna sull’Albo pretorio online, sul sito istituzionale, è stata impegnata la somma di € 55.000,00 per l’affidamento servizi per il contrasto alla zanzara e di altri servizi di disinfestazione alla società AD Service 2009 s.r.l., con sede in Roma.

Un intervento quanto mai necessario, considerato che nel corso dell’anno 2023 nella regione Lazio sono stati confermati 95 casi di Dengue, di questi 54 importati e 41 autoctoni, con attività vettoriale favorita dalle condizioni climatiche e che il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie e delle altre arbovirosi, di cui la zanzara tigre è vettore, è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare.

Il “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025” dispone che “gli interventi di contrasto alle zanzare si devono fondare su un approccio integrato (Integrated Mosquito Management)”. Si è reso, quindi, necessario garantire la sicurezza pubblica, attraverso l’affidamento di un appalto di servizi mirati a gestire gli interventi per il contrasto alla zanzara o altri insetti vettori di malattie. La procedura di affidamento è stata gestita su piattaforma MEPA, mediante la quale sono state gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione dell’operatore economico.

La Società assicurerà un intervento di disinfestazione larvicida, di cui sarà successivamente comunicato il cronoprogramma, composto da 4 cicli, ciascuno per un totale di caditoie e tombini pari a 5.000 e disinfestazioni adulticide.