ENNESIMA LITE JURIC VAGNATI, INEVITABILE IL SUO ADDIO A GIUGNO?

Fisio fit

Su queste stesse pagine avevamo già più volte ribadito come il tecnico del Toro Ivan Juric avesse più di un mal di pancia nei confronti della società granata, con un feeling con il DT Davide Vagnati pari quasi a zero.

Su tutti i siti del mondo era comparsa quest’estate la famosa litigata nel ritiro austriaco proprio tra i due, dopo l’ennesimo procrastinarsi di una campagna acquisti estiva che come sempre in casa granata si fa all’ultimo secondo.

Parole grosse dette in un momento di frustrazione da parte del mister del Toro che a suo dire “non era al corrente del clima di austerity granata”. Juric era pronto alle dimissioni la sera stessa fermato solamente dai suoi giocatori che lo stimano profondamente. La notizia fu subito battuta su queste pagine e puntualmente confermata su tutti i più importanti giornali nazionali il giorno dopo. Pronte le parole rassicuranti della società secondo cui il rapporto tra i due era quanto mai ottimale e di totale sintonia. Parole che non avevano convinto quasi nessuno.

Finita chiederete voi? Ebbene no perché proprio nella giornata di sabato al termine dell’incontro tra Empoli e Torino finito in parità, i due si sono nuovamente affrontati a muso duro. Secondo alcune fonti i due che non si sono mai sopportati, sarebbero arrivati nuovamente alle mani, con il tecnico croato infastidito per non dire esausto da una campagna acquisti che vedrebbe sì l’arrivo dal Verona di Ilic ma solo a seguito della partenza di Sasa Lukic uomo chiave del centrocampo granata.

JURIC CON LA VALIGIA PRONTA

A questo punto lo scenario quasi certo sono le dimissioni del tecnico di Spalato se non a febbraio quasi sicuramente a giugno. D’altronde il rinnovo di Davide Vagnati da parte del Presidente Cairo erano un segnale forte e chiaro di quali fossero le gerarchie in casa granata.

Juric è stufo di una situazione che non lo ha mai soddisfatto e soprattutto della mancanza assoluta di volontà di investire per provare a puntare a piazzamenti più consoni ed importanti. Peraltro mai come quest’anno l’obbiettivo Europa è quanto mai realistico vista la squalifica dei cugini bianconeri e con le probabili nuove sanzioni che potrebbero arrivare nei prossimi mesi ai danni di Atalanta e Udinese.

Juric ha richieste dall’Inghilterra oltre ad essere monitorato anche dalla Fiorentina che con il tecnico Vincenzo Italiano ha perso completamente la pazienza ed anche lui pare con la valigia pronta. Questi ultimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro della panchina granata, dove storicamente l’imprenditore alessandrino non è mai stato propenso a colpi di mercato invernali salvo cessioni probabili o eccellenti. Nonostante il clima invernale a Torino saranno quindi giorni molto caldi.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet