Lazio Women: ritornano i tre punti contro l’Arezzo

L’Arezzo non è stata affatto una squadra abordabile, come avrà probabilmente previsto in settimana Massimiliano Catini in seguito alla brutta prestazione contro l’Hellas Verona. Arrivano i tre punti con qualche sofferenza e una grande prestazione di Fuhlendorff.

L’Arezzo riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete di Ceccarelli. Per tutti i primi 45‘ la Lazio non riesce ad arginare il muro toscano. Poco riescono a tenere botta le amaranto nel secondo tempo però, e al 51′ subiscono il gol del pareggio firmato Fuhlendorff. Da questo momento in poi la Lazio comincia ad ingranare il gioco: arriva prima la rete del sorpasso di Palombi, poi il definitivo 1-3 grazie alla doppietta della numero 11.

Finisce con una vittoria quindi il girone di andata per la Lazio Women, che sarà attesa domenica prossima a Brescia per la prima gara di ritorno. Le ragazze di Catini saranno invogliate a riscattarsi dall’1-1 nella prima stagionale.

Arezzo: Sacchi, Tuteri, Ceccarelli, Zazzera (67′ Gnisci), Morreale (78′ Paganini), Binazzi, Soro, Lorieri, Cortesi (58′ Pirriatore), Bassano (78′ D’Alessandro), Razzolini. All.: Testini

Lazio Women: Guidi; Varriale, Kakampouki, Toniolo (74′ Giuliano), Castiello, Condon, Eriksen, Colombo; Fuhlendorff, Chatzinikolaou (90′ Groff), Palombi (82′ Jansen). All.: Catini

Marcatrici: 20′ Ceccarelli (A); 51′, 81′ Fuhlendorff (L); 56′ Palombi (L)