World Baseball Classic 2023: il girone dell’Italia

L’Italia conosce le sue avversarie per il World Baseball Classic 2023. Taiwan, Paesi Bassi, Cuba e Panama saranno le contendenti assieme agli azzurri nel gruppo A che si giocherà a Taichung (Taiwan) dal 8 al 12 marzo.

Le prime due classificate del gruppo avanzeranno alla fase successiva in programma al Tokyo Dome in Giappone e si incroceranno in due quarti di finale ad eliminazione diretta con le prime due del girone B, che comprende Giappone, Corea del Sud, Australia, Cina e Repubblica Ceca.

Gli altri due gruppi del Classic 2023 si giocheranno negli Stati Uniti dal 11 al 15 marzo. Al Chase Field di Phoenix si affronteranno USA, Messico, Colombia, Canada e Gran Bretagna, mentre a Miami sarà girone di ferro con Venezuela, Portorico, Repubblica Dominicana, Israele e Nicaragua. Le migliori due classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale al LoanDepot Park di Miami, che sarà poi teatro della final four (semifinali e finale) che si giocherà dal 19 al 21 marzo 2023.

Il World Baseball Classic, giunto alla sua quinta edizione e riconosciuto dalla WBSC come Campionato Mondiale di baseball, vedrà per la prima volta la partecipazione di 20 nazioni, 10 provenienti dalle Americhe, 4 dall’Asia, 1 dall’Oceania e 5 dall’Europa. L’Italia ha preso parte a tutti i Classic, qualificandosi alla seconda fase nel 2013 e sfiorando la qualificazione alla seconda fase nel 2017, quando il Venezuela sconfisse gli azzurri nello spareggio per 4-3.

Nel 2023, la nazionale azzurra sarà guidata dal manager, nonchè membro della National Baseball Hall of Fame, Mike Piazza e per la prima volta sarà coinvolta in un girone della prima fase in Asia, per la precisione al Taichung International Baseball Stadium nella località situata al centro dell’isola di Taiwan. Il calendario definitivo delle partite del girone A non è ancora stato reso noto.

Gli Stati Uniti sono i campioni in carica grazie al successo nel 2017 ottenuto in finale contro Portorico. Nel novero delle nazioni vincenti al World Baseball Classic figurano anche la Repubblica Dominicana (2013) e il Giappone (2 volte, nel 2006 e 2009).

Mi piace: Mi piace Caricamento...