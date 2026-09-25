Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Energia, grande successo per la terza edizione del Sacchi Beer Fest a Cuneo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti

(Adnkronos) – Si è svolta presso il punto vendita Sacchi di Madonna dell’Olmo la terza edizione del Sacchi Beer Fest, appuntamento che ha riunito oltre 1000 clienti, partner e operatori del settore elettrico in una giornata dedicata a innovazione e transizione energetica, confermandosi come un’importante occasione di incontro e relazione tra gli operatori del settore e il territorio. La presenza di Sacchi nel Cuneese e nell’Astigiano affonda le proprie radici nel 2006, quando l’azienda avviò la propria attività sul territorio con l’apertura di uffici vendite. Il percorso di crescita è proseguito negli anni successivi con l’apertura delle filiali di Cuneo, Alba e Asti, fino ad arrivare al 2019, con l’acquisizione di Demo S.p.A., storico grossista di riferimento del territorio. Oggi Sacchi può contare, nelle province di Cuneo e Asti, su 8 punti vendita e 78 collaboratori, con un fatturato annuo di circa 85 milioni di euro. A questa presenza capillare si affianca una rete di venditori esterni e specialisti dedicati a importanti comparti del mercato, tra cui illuminazione, sicurezza, automazione ed energie rinnovabili. 

“Questi anni di lavoro rappresentano un percorso di crescita costruito insieme ai nostri clienti, ai partner e al territorio – ha dichiarato Marco Gabrieli, Capo Distretto Sacchi Cuneo-Asti – Gli otto punti vendita e i 78 collaboratori che oggi operano nelle province di Cuneo e Asti sono per noi motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità verso un mercato strategico nel quale continuiamo a investire in presenza, competenze e specializzazione. Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti nelle sfide della transizione energetica, della digitalizzazione e dell’innovazione, offrendo non solo prodotti e servizi, ma anche consulenza e supporto qualificato. I risultati che abbiamo raggiunto sono il frutto del lavoro condiviso con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda e sono possibili grazie alla solidità di Sacchi, una realtà che promuove un businsess sostenibile attraverso iniziative di responsabilità sociale a favore delle comunità locali e un impegno concreto per la tutela dell’ambiente”. 

L’evento ha visto l’intervento del vicesindaco di Cuneo, Luca Serale che ha dichiarato: “Il Sacchi Beer Fest unisce il mondo produttivo e la comunità e racconta la vitalità del tessuto economico cuneese. Realtà come Sacchi, presente sul nostro territorio da vent’anni, contribuiscono con investimenti e occupazione alla crescita della città e sono un interlocutore prezioso per affrontare insieme le sfide di un mercato in continua evoluzione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fontana “Sull’Autonomia campagna aggressiva dell’opposizione, i Lep finto problema”

2 Settembre 2024

In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti

1 Settembre 2026

Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

29 Agosto 2026

Aprilia, sabato 18 novembre “Visible signs of love stories”

12 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno