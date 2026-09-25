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Bassetti: “Segnale straordinario boom iscrizioni a test laurea magistrale Infermieristica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il ‘boom di richieste’ per le iscrizioni ai test di ingresso per i 3 nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche “è un segnale straordinario”, afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, professore di Malattie infettive all’università di Genova. “Vuol dire che c’è un ritorno a voler fare un mestiere erroneamente bistrattato, ma fondamentale e imprescindibile per il funzionamento della sanità pubblica e privata, per il sistema territoriale e quello ospedaliero. Sono i ragazzi che hanno vissuto il Covid, che frequentavano il liceo in Dad e hanno visto il sacrificio degli infermieri durante l’emergenza”.  

Il dato registrato dalla Fnopi, “indica che i professionisti in questi anni difficili hanno lavorato bene e sono rimasti impressi nei giovani – aggiunge Bassetti – Spero che anche la politica apprezzi, ma invece di lodare mette spesso gli operatori sanitari sul banco degli imputati. I giovani dimostrano che si può ancora studiare per fare il medico e l’infermiere, sono tornati ad essere mestieri attrattivi almeno per il valore che hanno. In futuro dovremmo retribuirli anche meglio. Godiamoci intanto questo entusiasmo dei ragazzi”.  

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