Emicrania: SIN e SISC fanno chiarezza su possibilità di guarigione

In seguito al recente intervento del Prof. Paolo Martelletti a un TG nazionale del 19 maggio scorso, la Società Italiana di Neurologia e la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee intendono fare chiarezza sulla dichiarazione del Prof. Martelletti che alla domanda della intervistatrice ‘Dall’emicrania si può guarire?’ rispondeva ‘Si certamente se vengono completati lunghi cicli di terapia di prevenzione, soprattutto con questi farmaci innovativi, e questo porta ad una riduzione prima dell’intensità e poi della durata e una scomparsa clinica delle crisi fino a guarigione definitiva.’

“Questa affermazione ha suscitato profonda sorpresa tra i medici e ricercatori delle nostre società scientifiche e un certo sconcerto tra i membri di associazioni di pazienti emicranici – dichiarano SIN e SISC – Infatti, sebbene i farmaci in oggetto, gli anticorpi monoclonali anti-CGRP e i bloccanti del recettore per il CGRP, siano risultati molto efficaci e ben tollerati nel trattamento di questa malattia, non esiste alcuna prova scientifica che dimostri che possano portare alla ‘guarigione’ dell’emicrania”.

“Pertanto, raccomandiamo a tutti i media di diffondere la corretta informazione, aderente alla realtà e alle evidenze scientifiche, sull’emicrania ovvero che il trattamento con i nuovi farmaci, sebbene ‘non guarisca, e tantomeno guarisca definitivamente’ da questa malattia, sia comunque in grado di garantire, se assunto regolarmente, un sostanziale miglioramento della condizione clinica dei pazienti che ne sono affetti fino ad una riduzione, in alcuni quasi completa, degli episodi emicranici”.