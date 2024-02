Elezioni Sardegna, stilista Marras: “Todde può fare differenza per sensibilità e preparazione”

(Adnkronos) – "Ho appena finito di dedicare la mia ultima sfilata alla 'Judichissa' di Sardegna, Eleonora d'Arborea. Auguro alla presidente Alessandra Todde di avere la stessa lungimiranza, coraggio e determinazione della famosa Giudicessa. La stessa attenzione nei confronti delle donne, del popolo sardo e del territorio". Così all'Adnkronos lo stilista Antonio Marras, che aggiunge: "Dopo 75 anni una donna presidente può fare la differenza per sensibilità, preparazione e dedizione per un nuovo corso della Sardegna al centro del Mediterraneo come crocevia di popoli e culture senza barriere". —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)