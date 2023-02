Elezioni Regionali 2023: Fabio Capolei riconferma la nomina di Consigliere Regionale raddoppiando il risultato

Fisio fit

Vittoria netta per il Consigliere di Forza Italia, Fabio Capolei che con i suoi 7563 voti, (mancano all’appello ancora 664 sezioni) si riconferma per la Regione Lazio, raddoppiando il risultato delle scorse elezioni.

È un percorso questo successo, fatto di lavoro quotidiano sul territorio. Parola d’ordine Ascolto.

Ascoltare le esigenze dei cittadini. Un impegno profuso con la collaborazione di associazioni e addetti ai lavori, sempre sul pezzo, mai indomiti. Una collaborazione voluta a dare risposte alle esigenze del territorio. Azioni concrete. Non solo per Roma, ma per tutti i Comuni, grandi e piccoli, e le province della Regione Lazio, tutti meritevoli di attenzione e di sostegno. Luoghi da rivalorizzare, ricchi di persone che

ogni giorno si impegnano per rendere il territorio laziale un posto migliore. Un impegno costante, un amore smisurato per Il

nostro Comune, le nostre province, la nostra regione, “sono la nostra casa – afferma il Consigliere Regionale Fabio Capolei -dobbiamo prendercene cura”

Dobbiamo lavorare ancora molto, lo sappiamo, ma l’obiettivo – e il

nostro sogno – è quello di migliorare il Lazio. Vogliamo vivere in una Regione inclusiva, anche per parità di genere,

dinamica, attrattiva per i giovani e per chi investe creando ricchezza e posti di

lavoro. Una regione che sappia valorizzare la propria vocazione turistica e le proprie bellezze, nonché il suo immenso patrimonio culturale e storico-artistico, mettendo a disposizione dei cittadini, soprattutto dei più fragili, servizi più efficienti.

Dopo il netto successo alle elezioni politiche dello scorso settembre, per il prossimo quinquennio alla Regione Lazio tornerà a governare il centrodestra.

Forza Italia eleggerà a Roma 2 Consiglieri Comunali, (Fabio Capolei, Diana Magari) e a Latina (Cosmo Mitrano)