Astrotarocchi 15 febbraio 2023

-Ariete all’improvviso c’e’ uno stallo e l’incapacita’ di concentrarsi poi ci si fa forza e si risolve ogni cosa entro la giornata, e’ solo un po’ di testa fra le nuvole

-Toro c’e’ l’inizio di un periodo ricco di sorprese, di tantissima energia, la buona fortuna con la buona volonta’ fanno miracoli ed e’ cosi che andranno i prossimi giorni

-Gemelli ci sono cose che volete iniziare ma che hanno dei ritardi vi danno un po’ di nervosismo e stress, ma passa e’ solo la giornata un po’ pesante

-Cancro ci sono cose che vi suonano come circoli che si ripetono, se sono situazioni che non vi piacciono, potete tranquillamente interrompere, tanto piu’ allungate il brodo, tanto meno scompariranno da soli

-Leone avete a cuore una situazione e cercate di unire l’utile al dilettevole anche se non e’ sempre possibile, arrivano buone notizie per voi

-Vergine si risolve un problema che potrebbe essere economico ma non necessariamente, la cosa importante e’ che si trova la serenita’ e la voglia di nuove avventure

-Bilancia siete in fase di scelte e che farete in segreto, senza troppo dare nell’occhio, sapete gia’ che tutto si aggiustera’, basta tenervi alla larga dalle persone nocive

-Scorpione c’e’ confusione che falcerete via, se ascoltate il cuore non sbagliate, e se avete dubbi su scelte da fare seguite l’istinto e vi guidera’ per la strada giusta

-Sagittario idee chiare e azioni chiare ma ostacolate ancora da intralci che verranno superati nell’arco delle prossime giornate, quello che dovete fare ha un momento giusto al posto giusto, e ancora non e’ ora

-Capricorno state per fare scelte molto molto importanti e sono molto riflettute, e’ ora di chiudere quello che non va, affrontare e superare questo scoglio, si risolvera’ bene ogni questione

-Acquario c’e’ la fedelta’ delle persone a voi care e arrivano buone notizie da parte o di famigliari o di amici, forse un invito da qualche parte, potrebbe essere un evento importante

-Pesci c’e’ un cambiamento di direzione nei pensieri e lo sblocco di qualcosa che e’ importante davvero per voi, sembra tornare un po’ di serenita’



Buona giornata

