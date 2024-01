“Ego” è il nuovo singolo di stillpani

Dal 26 gennaio 2024 è in rotazione radiofonica “Ego” (Kimura), il nuovo singolo di stillpani disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 gennaio.

“Ego” è un brano scritto a quattro mani con Lorenzo Di Pasquale (cantautore e autore con alle spalle già 3 dischi pubblicati sotto il nome d’arte Amelia) che descrive a pieno il disagio sociale di un giovane o di un quasi-adulto che si trova quotidianamente a vivere una vita più veloce e grande di lui. La produzione di Etrusko, aggressiva e dark, è il mare su cui galleggiano le parole.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ego nasce come una riflessione esistenziale sull’epoca contemporanea e sul buio della condizione giovanile che guarda al futuro in maniera passiva e distaccata (‘e se il futuro corre lo guardiamo dagli spalti’). Svuotata del suo impeto vitale, l’esistenza porta chi scrive ad anestetizzarsi fino al punto di ‘volersi fare male’ con la speranza che alla fine ‘magari riusciremo a accettare’ l’inganno. L’accettazione diventa quindi l’unica imbarcazione a disposizione per riuscire a navigare nel mare in tempesta della vita odierna.”

Ascolta il brano: https://kimura.lnk.to/ego

Biografia

Alessandro Paniccia in arte “stillpani” è un cantautore nato a L’Aquila il 12 aprile 1999. Inizia la sua carriera nel 2019 con il singolo “Immortale” che riscuote un buon successo in città. Seguono altri due singoli e la pubblicazione dell’EP “4912” nel 2020. Con questi brani riesce a fare buone esperienze nell’ambito live e attira su di sé attenzioni di case discografiche. Nel periodo 2021/2022 pubblica quattro singoli: “Pagine Vuote”, “Schiaffi”, “Sto Bene/Sto Male e “Vertigine” che alternano varie sonorità l’una dall’altra. Nel 2023, dopo un piccolo periodo di inattività, pubblica nel 2023 “A Galla”, “Contromano” e la cover “La descrizione di un attimo”, singoli prodotti da Etrusko e Phonez (Alti Records), come tutti gli altri lavori precedentemente citati, e pubblicati da Kimura.

“Ego” è il nuovo singolo di stillpani disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 gennaio e in rotazione radiofonica dal 26 gennaio.

Instagram | TikTok | Spotify“