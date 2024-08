“Girare” è il nuovo singolo di Par Ty

Da venerdì 30 agosto 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “GIRARE”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura.

“Girare” è un brano coinvolgente che unisce sonorità latine e reggaeton, con testi caratterizzati da un tono arrogante e una carica energetica notevole. Il ritornello ripetitivo e accattivante è pensato per rimanere in testa e far ballare chiunque lo ascolti. Le liriche giocano su temi di successo personale ed ostentazione. Il testo, infatti, si concentra su immagini di ricchezza e opulenza, con riferimenti espliciti a donne e sostanze. Le strofe parlano di uno stile di vita esagerato, con l’uso di slang e riferimenti culturali che richiamano l’immaginario del rap e del reggaeton moderno.

Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/girare

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scelto ‘Girare’ come singolo perché incarna perfettamente lo spirito dell’estate. È un pezzo che parla di divertimento, esagerazione e vitalità, tutti elementi che considero fondamentali per il periodo estivo. Realizzare questo brano è stato un processo estremamente divertente, e credo che questa energia positiva si percepisca chiaramente nell’ascolto”.

Guarda il lyrics video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nysXXHP06Hk

Biografia

PAR TY è l’espressione artistica del talentuoso rapper di Bologna Gianmarco Toro. Il progetto nasce alle porte del 2022 e le sue radici sono solidamente ancorate nel mondo del rap. Nel corso del tempo si è evoluto per abbracciare una visione musicale poliedrica, influenzata da una varietà di generi, tra cui reggaeton, rock e reggae.

Negli anni, il rapper bolognese ha collaborato con diversi brand, ampliando la sua espressione artistica anche nel campo del design streetwear. Il progetto culmina con l’uscita di PARTY EP il 24 marzo 2023, firmato Kimura Label, un’etichetta dedicata alla scoperta e distribuzione di talenti emergenti nella scena italiana del rap, dell’hip-hop, dell’R’n’b e della trap. Segue nel novembre dello stesso anno il secondo EP AFTER PARTY, mentre a maggio 2024 esce la raccolta di remix SCHIUMA PARTY, ricca di collaborazioni d’eccezione.

Nelle sue liriche, l’artista racconta Bologna, esplora le dinamiche delle relazioni umane, riflette sulle delusioni e condivide i suoi momenti più intimi senza mai cadere nella banalità. Nonostante il contenuto spesso profondo dei testi, il suono del progetto rimane fresco e all’avanguardia, offrendo una visione innovativa sulla musica rap contemporanea.

