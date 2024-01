Fiorello su Ilary Blasi: “Dopo il libro e il doc, farà un musical!”

(Adnkronos) – Fiorello non fa mancare il suo graffio ironico sulle nuove dichiarazioni intorno alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. "C'è la versione di Iovino, 'con Ilary incontri intimi' – ha detto lo showman nella puntata di questa mattina di 'Viva Rai2' -. Ma i personal trainer sono come i preti, hanno il segreto professionale! Ancora, lui dice 'non c'è stato solo un caffé'. La Blasi smentisce e dice: era latte di soia. E il cornetto? L'ha preso Totti". Ma non finisce qui: "Ilary ha rivelato che dopo il libro e il documentario, farà anche un musical!". Dalla Blasi si passa a Chiara Nasti, incinta per la seconda volta: "La prima me la so persa – scherza Fiorello -. Se è femmina la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. E' nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty", conclude scherzando lo showman. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

