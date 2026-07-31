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E’ morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
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(Adnkronos) – ‘Per sempre Capitano’. Così il Milan Fc annuncia su X la morte di Franco Baresi. “La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.  

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