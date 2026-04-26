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Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Nell’ambito della Settimana Velica dell’Accademia Navale di Livorno, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha consegnato oggi le prestigiose “Targhe Oro”, il massimo riconoscimento della federazione che certifica eccellenza, originalità e integrità dei mezzi storici, a due imbarcazioni storiche della Marina Militare. 

I riconoscimenti sono stati conferiti a: Corsaro II (20,9 mt.), yawl con velatura “Marconi”, realizzato nel 1961 nei Cantieri Costaguta di Genova Voltri su progetto di Sparkman & Stephens; Tarantella (16,70 mt.), yacht a vela in legno costruito nel 1969 dal cantiere Carlini di Rimini, sempre su progetto di Sparkman & Stephens.  

Alla cerimonia hanno partecipato gli equipaggi delle due imbarcazioni e le autorità presenti: Ammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, il Comandante Tommaso Faraldo, coordinatore della SVI 2026, il vicepresidente ASI Ugo Gambardella, Alessandro Mazzoni, Commissario ASI Nautica e, naturalmente, gli equipaggi delle due imbarcazioni. Le Targhe Oro assegnate da ASI hanno un alto valore simbolico, poiché riconoscono non solo l’eccellenza tecnica e storica delle imbarcazioni, ma anche il loro ruolo come patrimonio culturale e storico del nostro Paese, testimonianza della tradizione nautica italiana e della maestria dei cantieri nazionali. La consegna celebra così la storia della vela militare italiana e sottolinea l’impegno per la conservazione e la valorizzazione di imbarcazioni iconiche come il Corsaro II e la Tarantella. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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