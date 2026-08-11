Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Europei nuoto, oggi Martinenghi e Quadarella a caccia dell’oro – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, martedì 11 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale, dopo lo splendido argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nel tardo pomeriggio, tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, a caccia di medaglie nei 100 rana, e Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis.  

Dove vedere gli Europei di nuoto? Le gare di oggi saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv. 

Domani si torna in vasca per la terza giornata di gare, che vedrà l’assegnazione di medaglie e titoli in 7 finali (tra cui gli 800 stile libero maschili, con Luca De Tullio). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Musetti batte Fritz e vola in semifinale a Wimbledon

10 Luglio 2024

Auto sorpassa camion e travolge ciclista su corsia opposta, morto 75enne nel Padovano

10 Luglio 2026

Latina, arrestato 27enne con l’accusa di violenza sessuale

1 Settembre 2017

Marc Marquez vince la sprint in Germania, Di Giannantonio sul podio

11 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno