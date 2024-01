Sanremo, trovato cadavere in canale sotterraneo: forse è 25enne scomparso

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, vestito e immerso nell'acqua, è stato trovato oggi pomeriggio in un canale sotterraneo in via Pietro Agosti, a Sanremo. Sul posto i poliziotti insieme ai vigili del fuoco e al medico legale. Non è possibile, da un primo esame, stabilire le cause del decesso così come sarà solo un'analisi approfondita ad accertarne l'identità. Non è escluso, infatti, che il corpo sia di Danilo Fedele, il 25enne scomparso da Sanremo il 30 dicembre scorso e del quale erano in corso le ricerche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

