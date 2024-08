ROMA (ITALPRESS) - Personale della Polizia di Stato del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, insieme a operatori della Direzione della Polizia giudiziaria della Polizia Nazionale francese, ha dato esecuzione a due mandati di […]