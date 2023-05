Due strade possibili per Dejan Kulusevski

Il futuro di Dejan Kulusevski, esterno offensivo in prestito al Tottenham dalla Juventus, è ancora tutto da scrivere, ma sono due le strade che si sono aperte per la prossima stagione. Dopo la travagliata esperienza in maglia bianconera, il giocatore svedese di 23 anni si vede probabilmente lontano da Torino, resta però da sciogliere il nodo su quale sarà la sua destinazione. Ebbene sì, perché la squadra inglese che avrebbe cambiato più di una volta opinione in merito al giovane ragazzo arrivato a gennaio del 2022, sembra aver finalmente preso una decisione.

Sondaggio di un’italiana

L’impatto avuto in Premier League ha avuto eco anche nella nostrana Serie A. La squadra ad aver messo gli occhi addosso a Kulusevski sarebbe la Lazio, stando a Il Messaggero. Una voce che prenderebbe corpo per la volontà della società biancoceleste di portare in rosa un nome di rilievo. Questa opzione, più remota di quella che esamineremo in seguito, darebbe alla Juventus la possibilità di intavolare una trattativa per portare in squadra un vecchio pallino mai lasciato perdere: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Questa idea, però, non trova ulteriori riscontri, né circolano indizi sulle cifre che la riguarderebbero.

Restare in Premier

Dopo un inizio entusiasmante e successiva titubanza da parte della dirigenza del Tottenham, Football London parla di decisione presa: sì al riscatto del calciatore per il valore di 35 milioni più 9 di bonus. Un’entrata non indifferente nelle casse juventine che, a causa della penalizzazione di 10 punti, vedono già sfumare il tesoretto europeo della Champions League. Questa sembrerebbe l’ipotesi più plausibile per il futuro di Dejan Kulusevski.