La nuova Touareg – Anteprima mondiale

– Touareg 2023: il SUV di classe superiore si distingue per le nuove caratteristiche high tech

– Luce interattiva: la prima VW con fari LED HD Matrix IQ.Light

– Telaio evoluto: per ampliare le possibilità tra agilità e comfort

– Stile premium: notevole rielaborazione del design del frontale e della linea di coda

– Interni perfezionati: ideale per i viaggi più lunghi

– In Italia, la prevendita della nuova Touareg è prevista per l’inizio di giugno

La Touareg è sinonimo di versatilità tra i SUV di grandi dimensioni: comoda per i viaggi lunghi, eccezionale per il traino e perfetta per il fuoristrada. Oggi Volkswagen introduce sul mercato la Touareg di nuova generazione.