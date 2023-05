“Corruzione fatale” di Salvatore Di Gigli, in uscita il 5 giugno per Edizioni Efesto

Il prossimo 5 giugno torna in libreria Salvatore Di Gigli con il suo nuovo romanzo Corruzione fatale in uscita per Edizioni Efesto. In quest’anno di riforme che coinvolgono anche la sfera dell’amministrazione degli appalti, è in uscita un giallo intrigante che porta i lettori in un viaggio avvincente proprio attraverso il mondo troppo spesso corrotto e corruttibile degli appalti pubblici. Un lavoro che condensa esperienze maturate durante più di trent’anni di contatti professionali negli uffici pubblici e privati dell’autore.

Il romanzo segue la coppia di investigatori Villanova-Di Capua. Nessuno dei due protagonisti crede al suicidio del project manager di una importante società operante negli appalti pubblici, tanto che iniziano a indagare per venire a capo di quella morte sospetta, scoperchiando un vaso di Pandora dal quale emergono prove di corruzione, concussione e corruttele varie che portano alla luce un malaffare di milioni di euro. Durante le indagini, proprio a causa di queste, la lista dei morti si allunga, rendendo sempre più pressante l’azione investigativa. Con questa storia il Sostituto Procuratore Renata Villanova e l’ispettore Ernesto Di Capua si trovano a fronteggiare un pesante caso di corruzione nell’ambito degli appalti pubblici, tra politici ambiziosi e senza scrupoli, capitani d’industria famelici, funzionari pubblici avidi e donne bellissime, tra cui una femme fatale disposta a tutto. L’indagine sarà lunga e accurata, ma alla fine i nostri sapranno trovare il bandolo di una matassa decisamente intricata.

Corruzione fatale è un romanzo scorrevole e travolgente che terrà i lettori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Combinando una trama complessa con personaggi vividi e una narrazione esperta, Salvatore Di Gigli, ha creato un’opera avvincente e stimolante che fa luce su una questione cruciale che la società di oggi deve affrontare. Una lettura perfetta per gli appassionati di gialli, così come per chiunque sia interessato a conoscere meglio alcuni aspetti riguardanti il funzionamento amministrativo del governo degli appalti, e le sfide della lotta alla corruzione.