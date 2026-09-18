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Droni su Copenaghen durante vertice Nato, chiusa area intorno all’ambasciata Usa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l’area intorno all’ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati all’Adnkronos da un testimone che si trova in questo momento sul posto. “E’ tutto chiuso, scuole ed edifici evacuati, ci sono gli elicotteri che volano sopra le nostre teste”. 

La polizia di Copenaghen ha confermato ufficialmente la chiusura di Dag Hammarskjölds Allé, la strada nel quartiere di Østerbro dove ha sede l’ambasciata americana, invitando gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi. Le autorità riferiscono di essere impegnate nelle verifiche per un “evento sospetto”, senza precisarne per il momento la natura né collegarlo ufficialmente alla presenza dei droni. 

L’allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato militare della Nato, alla quale partecipano i capi di Stato maggiore della Difesa dei Paesi dell’Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell’isola di Amager, all’interno della quale è vietato far volare droni senza un’autorizzazione scritta della polizia. 

Proprio ieri la polizia danese aveva reso noto di aver incriminato due persone, in due episodi distinti, per avere fatto volare droni all’interno della zona sottoposta a restrizioni. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su eventuali collegamenti tra quegli episodi e quanto sta accadendo questa mattina nei pressi dell’ambasciata statunitense. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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